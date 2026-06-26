theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ua logorbc
26 Июня 2026, 12:30
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Президент Эквадора объявил выходной из-за выхода сборной в плей-офф ЧМ

Сенсационный триумф над сборной Германии не просто вывел Эквадор в плей-офф чемпионата мира – он заставил президента страны пойти на нетипичный шаг. Вместо рабочего дня эквадорцы получили общенациональный праздник.

Президент Эквадора объявил выходной из-за выхода сборной в плей-офф ЧМ.
Президент Эквадора объявил выходной из-за выхода сборной в плей-офф ЧМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление пресс-службы президента страны.

Президент Даниэль Нобоа лично подписал указ, сделавший 26 июня выходным для всех секторов экономики. Главная цель власти – разрешить гражданам разделить момент единства и гордости за национальную сборную.

"Национальное правительство признает самоотверженность нашей сборной, подарившей радость, выходящую далеко за пределы футбольных полей. Это момент, наполняющий гордостью всю страну", - говорится в официальном документе.

Результат матча против Германии (2:1) выглядит как настоящий сценарий голливудского фильма:

Уже на 2-й минуте эквадорцы пропустили быстрый гол, однако вместо того чтобы посыпаться, смогли перехватить инициативу. На 9-й минуте Нильсон Ангуло восстановил равновесие, а на 77-й – Гонсало Плата точным ударом вывел южноамериканскую команду вперед, принеся историческую победу.

Для страны это только второй выход в плей-офф за всю историю выступлений на ЧМ. В предыдущий раз эквадорцы преодолевали групповой этап ровно 20 лет назад – в 2006-м.

Теперь сборная Эквадора, которая на старте турнира выглядела аутсайдером, готовится к дальнейшей борьбе в 1/16 финала, а вся страна официально отмечает этот успех.

Источник
rbc.ua logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте