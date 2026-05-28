Бухарест официально вступил в борьбу за проведение финала Лиги Европы УЕФА - 2028

«Я подписал в поддержку Федерации футбола Румынии заявку на то, чтобы Бухарест принял финал UEFA Europa League в 2028 году. Мы уже выделили бюджет на необходимые ремонтные работы. В ближайшее время мы запустим процедуру разработки технического проекта для выполнения работ, предусмотренных технической экспертизой, которая у нас уже есть», — сообщил мэр Бухареста, сообщает libertatea.ro

Он также уточнил, что Национальную арену ждёт серия модернизаций.

В феврале Федерация футбола Румынии подала первую часть заявки на проведение финала Лиги Европы УЕФА 2028 или 2029 года на Национальной арене в Бухаресте.

Финалы ближайших двух лет пройдут в Стамбуле (2026) и Франкфурте (2027).

Ранее Национальная арена уже принимала финал этого турнира. В 2012 году мадридский «Атлетико» выиграл Лигу Европы, обыграв «Атлетик Бильбао» со счётом 3:0.