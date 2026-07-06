Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026.

Главная звезда бразильцев Неймар после финального свистка в сенсационном матче против Норвегии расплакался прямо на поле, а затем в раздевалке ошеломил партнеров по команде заявлением об окончательном завершении карьеры в сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание GeGlobo.

Для Неймара поражение от скандинавов оказалось не просто болезненным вылетом, а личной спортивной трагедией с мистическим подтекстом.

Свой последний матч в футболке сборной он провел на той же арене, где в далеком 2010 году впервые вышел защищать цвета Бразилии в товарищеской игре против США.

В разговоре с журналистами в микст-зоне форвард сдерживал эмоции, когда его занимали жена и сын.

"Я пытался, я действительно пытался сделать это снова и снова. Но все кончено. Моя история началась здесь, на этом поле стадиона "Мет-Лайф", и здесь она для меня завершилась. Больше попыток не будет", - сказал Неймар.

На своем прощальном чемпионате мира Неймар из-за формы и видения Карло Анчелотти появился на поле всего дважды, отыграв суммарно 37 минут.

Его последнее касание мяча за сборную стало результативным - на 90+10-й минуте он хладнокровно реализовал пенальти, который, правда, уже не спас Бразилию от вылета, а лишь сократил отставание после дубля Эрлинга Голанда.