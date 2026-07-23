На матче «Шерифа» и израильского «Маккаби» предпримут повышенные меры безопасности

На стадионе и прилегающей территории в Тирасполе в четверг вечером будут нести службу сотрудники приднестровской милиции, спецназа, группы быстрого реагирования, а также пожарные.

На матче «Шерифа» и израильского «Маккаби» предпримут повышенные меры безопасности.