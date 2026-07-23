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Infotag.md logoInfotag
23 Июля 2026, 14:36
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На матче «Шерифа» и израильского «Маккаби» предпримут повышенные меры безопасности

На стадионе и прилегающей территории в Тирасполе в четверг вечером будут нести службу сотрудники приднестровской милиции, спецназа, группы быстрого реагирования, а также пожарные.

На матче «Шерифа» и израильского «Маккаби» предпримут повышенные меры безопасности.
На матче «Шерифа» и израильского «Маккаби» предпримут повышенные меры безопасности.

Состоится матч между молдавским «Шерифом» и «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), передает infotag.md

Запрещено проносить на стадион любые бутылки и стеклянные ёмкости; колющие, режущие и крупногабаритные предметы; файеры и фанатские дудки. 

Перед входом каждый зритель пройдёт тщательный досмотр. Правоохранители обещают жестко пресекать «любые противоправные действия или провокации, равно как и попытки выбежать на игровое поле».

Источник
Infotag.md logoInfotag
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