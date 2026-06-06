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Infotag.md logoInfotag
6 Июня 2026, 16:30
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Гросу: Заявления об открытии "Русского дома" в Тирасполе - провокации России

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу назвал «провокацией России» заявления об открытии «Русского дома» в Тирасполе.

Гросу: Заявления об открытии &#34;Русского дома&#34; в Тирасполе - провокации России.
Гросу: Заявления об открытии "Русского дома" в Тирасполе - провокации России.

Он предположил, что так российские власти готовятся к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре этого года, передает infotag.md

«Это провокация России, наряду с другими провокациями. Вы видели как Россия действует в Гагаузское автономии, куда поехал с  визитом неаккредитованный посол РФ.

Потом этот указ (Путина) на упрощение предоставления гражданства России жителям Приднестровья, перемещение „русского центра“. Я считаю, что так они готовятся к так называемым выборам в России, которые состоятся осенью», — сказал Гросу.

Соглашение между Молдовой и Россией об открытии культурных центров было подписано в 1998 г. Власти Молдовы проинформировали РФ, что оно истекает в начале июля 2026 года, и не будет продлено. Таким образом, Российский центр науки и культуры (РЦНК – «Русский дом») в  Кишиневе будет закрыт 4 июля 2026 года.

В понедельник, глава внешнеполитического ведомства Приднестровья  Виталий Игнатьев заявил на конференции в Москве, что «Русский дом» откроется в Приднестровье вместо Российского центра науки и культуры, которые летом будет закрыт в Кишиневе.

Вице-премьер-министр Молдовы по реинтеграции Валериу Киверь  накануне скептически отнесся к намерениям приднестровской администрации открыть РЦНК в Тирасполе. Он подчеркнул, что открытие подобного центра требует заключения соответствующего молдо-российского соглашения, как это было ранее.

Источник
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