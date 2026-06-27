Американский актер Ченнинг Татум пришел на матч Норвегии в образе Эрлинга Холанда.

Голливудский актер Ченнинг Татум устроил шоу на матче ЧМ-2026 между Норвегией и Францией в Фоксборо.

Он появился на трибуне в форме сборной Норвегии, с длинным светлым париком и явно изображал нападающего норвежцев Эрлинга Холанда. Многие болельщики сначала не сразу поняли, что перед ними не звезда «Манчестер Сити», а актер из комедии «Magic Mike», передает bild.de

Это был не случайный костюм: Татум недавно снялся в рекламе Nike как двойник Холанда и теперь продолжил шутку уже на стадионе. Он фотографировался с норвежскими фанатами и веселился на трибунах, хотя у самой сборной Норвегии вечер не задался: Холанд просидел весь матч в запасе, а команда проиграла Франции со счетом 1:4.

Чемпионат мира в США становится все более звездным: на матче США против Турции в Лос-Анджелесе заметили Брэда Питта, Эдварда Нортона, Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон, Джессику Альбу, Бена Аффлека и других знаменитостей. Правда, хозяевам это не помогло: США все равно уступили Турции со счетом 2:3.