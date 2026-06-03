Футболку Пеле с ЧМ-1958 продадут на аукционе: оценочная стоимость лота - более $6 млн.

Она также может побить рекорд самой дорогой футбольной майки, который принадлежит Диего Марадоне — его футболку в 2022 году продали за 9,28 млн долларов, передает nytimes.com

В 1958 году Пеле было 17 лет. Он забил два гола в ворота Швеции и до сих пор остаётся самым молодым игроком, который когда-либо выступал и забил гол в финале Чемпионата мира. Бразилия выиграла тот матч со счётом 5:2. После игры спортсмен подарил свою футболку товарищу по команде.

Майка оставалась в семье футболиста до 1993 года, пока её не передали в коллекцию Музея спорта им. Эдвалдо Алвеса Санта-Розы. Учреждение в 2011 году выставило футболку на аукцион, её купил неизвестный за 105 тысяч долларов. Теперь он решил продать вещь.

Торги пройдут с 29 июня по 16 июля.

«Это не просто футболка — это одежда, которую носил один из величайших футболистов в истории в ночь начала его триумфа, переданная им лично другу и бережно хранившаяся более шести десятилетий», — заявил глава отдела современных коллекционных предметов Sotheby's Брам Вахтер.

Пеле — единственный футболист в истории, который три раза становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970). Он ушёл из спорта осенью 1977 года, после чего был министром спорта Бразилии и послом ООН по вопросам экологии. Умер в 2022-м после тяжёлой и продолжительной болезни.