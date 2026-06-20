Молдова вернулась с Чемпионата мира по фридайвингу с пятью национальными рекордами.

Национальная сборная вернулась с Чемпионата мира по фридайвингу в закрытом бассейне с пятью национальными рекордами.

На мировом чемпионате, прошедшем в Нови-Саде (Сербия), Республику Молдову представляли Роман Кухарь и Екатерина Доминик в категории «seniori», а также Олег Стефанюк в категории «masters», передает noi.md

Исторический результат для Республики Молдова показала Екатерина Доминик, которая стала первой представительницей Республики Молдова, преодолевшей дистанцию 200 метров в дисциплине «динамическое апноэ». Помимо установления нового национального рекорда, спортсменка заняла 15-е место в мировом рейтинге.

Екатерина Доминик показала выдающийся результат и в дисциплине динамического апноэ без ласт, проплыв 137,5 метров и заняв 13-е место в мире. Кроме того, в дисциплине динамического апноэ с двумя ластами она показала результат 194,5 метра.

Замечательного результата добился и Олег Стефанюк, ставший первым представителем Республики Молдова, принявшим участие в чемпионате мира по закрытому апноэ в категории «мастера».

Спортсмен установил новый национальный рекорд в дисциплине статического апноэ, сумев задержать дыхание на 4 минуты и 25 секунд. Кроме того, в дисциплине динамического апноэ с двумя ластами он преодолел 78,5 метра и занял 10-е место в мировом рейтинге.