theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
20 Июня 2026, 17:00
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова вернулась с Чемпионата мира по фридайвингу с пятью национальными рекордами

Национальная сборная вернулась с Чемпионата мира по фридайвингу в закрытом бассейне с пятью национальными рекордами.

Молдова вернулась с Чемпионата мира по фридайвингу с пятью национальными рекордами.
Молдова вернулась с Чемпионата мира по фридайвингу с пятью национальными рекордами.

На мировом чемпионате, прошедшем в Нови-Саде (Сербия), Республику Молдову представляли Роман Кухарь и Екатерина Доминик в категории «seniori», а также Олег Стефанюк в категории «masters», передает noi.md

Исторический результат для Республики Молдова показала Екатерина Доминик, которая стала первой представительницей Республики Молдова, преодолевшей дистанцию 200 метров в дисциплине «динамическое апноэ». Помимо установления нового национального рекорда, спортсменка заняла 15-е место в мировом рейтинге.

Екатерина Доминик показала выдающийся результат и в дисциплине динамического апноэ без ласт, проплыв 137,5 метров и заняв 13-е место в мире. Кроме того, в дисциплине динамического апноэ с двумя ластами она показала результат 194,5 метра. 

Замечательного результата добился и Олег Стефанюк, ставший первым представителем Республики Молдова, принявшим участие в чемпионате мира по закрытому апноэ в категории «мастера». 

Спортсмен установил новый национальный рекорд в дисциплине статического апноэ, сумев задержать дыхание на 4 минуты и 25 секунд. Кроме того, в дисциплине динамического апноэ с двумя ластами он преодолел 78,5 метра и занял 10-е место в мировом рейтинге.

Молдова вернулась с Чемпионата мира по фридайвингу с пятью национальными рекордами

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте