Молдова и Румыния будут развивать транспортную сеть стратегического значения.

Правительство РМ одобрило подписание соглашения между Молдовой и Румынией о развитии транспортной инфраструктуры стратегического значения.

Новое соглашение создает необходимую основу для расширения сотрудничества между двумя странами в развитии инфраструктурных проектов, способствующих подключению Республики Молдова к европейской транспортной сети, пишет logos-pres.md

Одно из центральных положений соглашения касается строительства Унгенского автомобильного моста, которое в настоящее время находится на стадии активной реализации. По мере продвижения работ возникла необходимость обновления и расширения двусторонней правовой базы для поддержки реализации проекта и развития соответствующей инфраструктуры.

Документ также предусматривает развитие новых дорожных соединений, включая участки автомагистралей и логистические объекты, необходимые для интеграции транспортных коридоров Республики Молдова в трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T. Одновременно это создаст условия для внедрения скоординированного пограничного контроля, что будет способствовать оптимизации движения и сокращению времени пересечения границы.

Реализация соглашения принесет пользу как гражданам, так и деловой среде, улучшив транспортную доступность с европейским пространством, облегчив трансграничную торговлю, снизив транспортные издержки и повысив инвестиционную привлекательность Республики Молдова.