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rupor.md logorupor
7 Июля 2026, 19:41
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Дальнобойщик из Молдовы пытался провезти в Румынию сигареты на почти 300 тысяч евро

В Украине задержали 44-летнего гражданина Молдовы за попытку контрабанды крупной партии сигарет в Румынию под видом клубники.

Дальнобойщик из Молдовы пытался провезти в Румынию сигареты на почти 300 тысяч евро.
Дальнобойщик из Молдовы пытался провезти в Румынию сигареты на почти 300 тысяч евро.

Как сообщает Офис генерального прокурора Украины, водитель молдавской компании спрятал в полуприцепе 480 ящиков нелегального табака стоимостью более 15 миллионов гривен (почти 300 тысяч евро), передает rupor.md

По данным следствия, инцидент произошел на пункте пропуска «Мамалыга». Согласно товаросопроводительным документам, грузовик молдавской транспортной фирмы вез от украинского производителя более 15 тонн свежей клубники. Однако во время таможенного контроля инспекторы заметили, что реальный вес машины не совпадает с заявленными параметрами. Поскольку на КПП «Мамалыга» нет стационарного сканера, фуру перенаправили на другой пункт пропуска — «Порубное-Сирет». Там сканирующая система подтвердила, что внутри находится скрытый груз.

Чтобы добраться до тайника, сотрудникам 31-го пограничного отряда пришлось разгрузить полуприцеп: они вытащили 10 палет с клубникой и сняли ящики еще с 16 палет. За ними правоохранители обнаружили 480 ящиков, в которых находилось 360 тысяч пачек сигарет без украинских акцизных марок.

Черновицкая областная прокуратура квалифицировала действия водителя как контрабанду подакцизных товаров в крупном размере. Суд уже избрал гражданину Молдовы меру пресечения в виде содержания под стражей. Сам грузовик и полуприцеп арестованы таможенными органами, а расследованием дела сейчас занимаются детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области.

Дальнобойщик из Молдовы пытался провезти в Румынию сигареты на почти 300 тысяч евро

Дальнобойщик из Молдовы пытался провезти в Румынию сигареты на почти 300 тысяч евро

Дальнобойщик из Молдовы пытался провезти в Румынию сигареты на почти 300 тысяч евро

Источник
rupor.md logorupor
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