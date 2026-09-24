Молдавский боец завоевал бронзу на чемпионате Европы по боксу в Софии.

Александр Параскив завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Софии. В весовой категории до 65 кг спортсмен одержал две победы, после чего вышел в полуфинал.

В решающем бою за выход в финал Параскив встретился с украинцем Эльвином Алиевым и уступил ему. По итогам турнира молдавский боксер получил бронзовую награду. Об этом 24 сентября сообщили в Национальном олимпийском комитете Молдовы, передает logos-pres.md

Еще три представителя Молдовы завершили чемпионат Европы на пятом месте. Андрей Кирьяков занял эту позицию в категории до 85 кг, Андрей Заплитный — до 90 кг, а Дарья Козорез — в весе свыше 80 кг.

Пять молдавских боксеров стали девятыми. Кэтэлин Турку выступал в категории до 50 кг, Валерий Размерицэ — до 80 кг, Николай Бурдужа — свыше 90 кг. Среди женщин девятые места заняли Майя Одажиу в весе до 51 кг и Юлия Король — до 54 кг.

Всего в чемпионате Европы в Софии приняли участие 381 боксер из 42 стран.