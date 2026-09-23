За неделю в Молдове полиция зарегистрировала 54 побега детей.

За прошедшую неделю в Молдове было зафиксировано 54 эпизода ухода несовершеннолетних из мест проживания, однако всех детей оперативно нашли и вернули. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Правоохранительные органы уточняют, что многие из 17 детей (7 мальчиков и 10 девочек) уходили из дома или специализированных учреждений неоднократно, передает rupor.md

Из 54 общего числа зафиксированных эпизодов 17 оказались первичными, а 37 — повторными. При этом в 40 случаях несовершеннолетние уходили в одиночку, а в 14 — группами. Больше всего уходов было зарегистрировано из интернатных учреждений (29 случаев) и из семей (17 случаев), еще по 4 эпизода пришлось на службы семейного типа и иные обстоятельства.

Поисковые мероприятия завершились успешно благодаря оперативным действиям полиции. В 46 случаях детей нашли в первые сутки, еще в 5 эпизодах поиски заняли до 48 часов, и лишь в 3 случаях потребовалось больше времени. По каждому факту полиция проинформировала профильные структуры и призвала родителей и опекунов внимательнее следить за детьми и сразу обращаться за помощью в экстренные службы.