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noi.md logonoi
6 Июля 2026, 19:12
908
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Молдавские каноисты завершили свое выступление на чемпионате мира по гребле на каное U-23

Как сообщила профильная молдавская федерация, Елена Глизан и Михай Кихая показали впечатляющую гонку и первыми пересекли финишную черту со значительным преимуществом над соперниками.

Молдавские каноисты завершили свое выступление на чемпионате мира по гребле на каное U-23.
Молдавские каноисты завершили свое выступление на чемпионате мира по гребле на каное U-23.

Однако после финала судьи добавили 10-секундный штраф за неправильную смену эстафетной палочки, передает noi.md

Несмотря на это, ранее созданного преимущества оказалось достаточно, чтобы сохранить место на пьедестале почета. 

В итоге была получена заслуженная бронзовая медаль для Молдовы, которая таким образом красиво завершила свое участие в соревнованиях.

Источник
noi.md logonoi
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