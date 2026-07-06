6 Июля 2026, 19:12
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Молдавские каноисты завершили свое выступление на чемпионате мира по гребле на каное U-23
Как сообщила профильная молдавская федерация, Елена Глизан и Михай Кихая показали впечатляющую гонку и первыми пересекли финишную черту со значительным преимуществом над соперниками.
Однако после финала судьи добавили 10-секундный штраф за неправильную смену эстафетной палочки, передает noi.md
Несмотря на это, ранее созданного преимущества оказалось достаточно, чтобы сохранить место на пьедестале почета.
В итоге была получена заслуженная бронзовая медаль для Молдовы, которая таким образом красиво завершила свое участие в соревнованиях.