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11 Июня 2026, 19:00
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Суперкубок УЕФА будет судить сомалиец, которого США не пустили на ЧМ-2026

Сомалиец Омар Артан будет судить матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют «Пари Сен-Жермен» и «Астон Вилла».

Суперкубок УЕФА будет судить сомалиец, которого США не пустили на ЧМ-2026.
Суперкубок УЕФА будет судить сомалиец, которого США не пустили на ЧМ-2026.

Матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 12 августа в Зальцбурге, передает uefa.com

34-летнему Артану, которого ФИФА включила в список 52 судей предстоящего чемпионата мира - 2026, отказали во въезде в США.

Источник Би-би-си в администрации США сообщал, что «при проверке была обнаружена компрометирующая информация, в том числе о связях Артана с предполагаемыми членами террористических организаций». Сам африканский арбитр в интервью газете The New York Times заявил, что его допрашивали пограничники по поводу возможных связей с сомалийской боевой группировкой «Аш-Шабаб», о которой ему ничего не известно.

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал неприятной историю с Артаном, но подчеркнул, что организации не может диктовать властям, кого впускать в их страну, кого — нет.

Артен в 2025 году был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).

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