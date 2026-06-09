В Молдове более 10 тысяч человек получили работу при поддержке службы занятости.

Из общего числа трудоустроенных 2 974 человека являлись официально зарегистрированными безработными, что составляет почти 30% от общего количества. Еще 227 человек получили временную работу сроком до трех месяцев или были трудоустроены в качестве поденных работников, передает rupor.md

Министр труда и социальной защиты Natalia Plugaru отметила, что каждое новое рабочее место способствует укреплению финансовой стабильности семей и развитию экономики страны. По ее словам, власти продолжают развивать услуги, отвечающие потребностям как соискателей, так и работодателей.

Среди трудоустроенных через ANOFM женщины составили 40,2%, или 4 026 человек. Кроме того, работу получили 1 930 граждан в возрасте 55 лет и старше, что составляет 19,3% от общего числа.

Поддержкой агентства также воспользовались 162 человека с инвалидностью, 43 гражданина, вернувшиеся из-за границы, и 18 представителей ромской общины.

Наибольшее количество вакансий было закрыто в сфере коллективных, социальных и персональных услуг — здесь трудоустроено 37,8% от общего числа работников. Далее следуют сельское хозяйство (15,3%), оптовая и розничная торговля (14,9%), а также промышленность (8,4%).

В Министерстве труда рассчитывают, что по итогам 2026 года при содействии ANOFM работу смогут найти около 25 тысяч человек. Для сравнения, в 2025 году через агентство были трудоустроены более 20 тысяч граждан, что примерно на 20% больше показателя предыдущего года.