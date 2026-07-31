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noi.md logonoi
31 Июля 2026, 14:36
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Молдавская спортсменка принесла стране первую медаль на чемпионате мира по борьбе в Баку

Представительница вольной борьбы Маргарита Лисица завоевала бронзовую медаль чемпионата мира среди спортсменов до 17 лет, который в эти дни проходит в Баку (Азербайджан).

Молдавская спортсменка принесла стране первую медаль на чемпионате мира по борьбе в Баку.
Молдавская спортсменка принесла стране первую медаль на чемпионате мира по борьбе в Баку.

Несмотря на поражение в четвертьфинале с минимальной разницей в счёте — 12:13 — от представительницы Казахстана Айши Абдималик, впоследствии ставшей серебряным призером в своей весовой категории, Маргарита Лисица сумела эффектно вернуться в борьбу за медаль, передает noi.md 

В утешительной схватке молдавская спортсменка уверенно победила представительницу США Ив Элизабет Скроцки со счётом 11:0. В поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг уроженка Тараклии одержала победу над греческой спортсменкой Василики Караваноу со счётом 5:0 и поднялась на третью ступень пьедестала.

В прошлом году Маргарита Лисица также завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы среди спортсменов до 15 лет. Участие национальной сборной в чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет в Баку стало возможным благодаря финансовой поддержке Министерства образования и исследований Молдовы.

Источник
noi.md logonoi
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