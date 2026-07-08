theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
8 Июля 2026, 16:30
14 549
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдавская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой мира

Николета Кожокару завоевала три золотые медали на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет, который проходит в Колумбии.

Молдавская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой мира.
Молдавская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой мира.

Спортсменка выступала в весовой категории до 58 кг. В рывке она подняла 88 кг и стала первой, а в толчке показала результат 114 кг, завоевав второе золото, передает moldova1.md

По сумме двоеборья Кожокару набрала 202 кг, став абсолютной чемпионкой мира и установив новый мировой рекорд в своей возрастной категории.

Еще одна представительница Молдовы, Габриела Данилов, заняла 9-е место в весовой категории до 53 кг.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте