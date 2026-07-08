Молдавская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой мира.

Николета Кожокару завоевала три золотые медали на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет, который проходит в Колумбии.

Спортсменка выступала в весовой категории до 58 кг. В рывке она подняла 88 кг и стала первой, а в толчке показала результат 114 кг, завоевав второе золото, передает moldova1.md

По сумме двоеборья Кожокару набрала 202 кг, став абсолютной чемпионкой мира и установив новый мировой рекорд в своей возрастной категории.

Еще одна представительница Молдовы, Габриела Данилов, заняла 9-е место в весовой категории до 53 кг.