8 Июля 2026, 16:30
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Молдавская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой мира
Николета Кожокару завоевала три золотые медали на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет, который проходит в Колумбии.
Спортсменка выступала в весовой категории до 58 кг. В рывке она подняла 88 кг и стала первой, а в толчке показала результат 114 кг, завоевав второе золото, передает moldova1.md
По сумме двоеборья Кожокару набрала 202 кг, став абсолютной чемпионкой мира и установив новый мировой рекорд в своей возрастной категории.
Еще одна представительница Молдовы, Габриела Данилов, заняла 9-е место в весовой категории до 53 кг.