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ipn
26 Июля 2026, 18:00
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Гребец Михай Кихайя стал бронзовым призёром чемпионата мира U-23

Спортсмен завоевал бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 1000 метров на чемпионате мира среди юниоров до 23 лет (U-23), проходившем в городе Сегед (Венгрия),

Гребец Михай Кихайя стал бронзовым призёром чемпионата мира U-23.
Гребец Михай Кихайя стал бронзовым призёром чемпионата мира U-23.

Молдавский спортсмен пришёл к финишу за 3 минуты 55,135 секунды, заняв третье место, передает ipn.md

Титул чемпиона мира завоевал чех Адам Рудольф, преодолевший дистанцию за 3 минуты 53,285 секунды. Серебряную медаль получил Максим Мурауски, выступавший под нейтральным флагом Б, с результатом 3 минуты 54,119 секунды.

Михай Кихайя финишировал на 1,850 секунды позже чемпиона мира, опередив венгра Давида Ухрина и Владимира Афонина, выступавшего под нейтральным флагом A.

Источник
ipn
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