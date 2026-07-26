Гребец Михай Кихайя стал бронзовым призёром чемпионата мира U-23

Спортсмен завоевал бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 1000 метров на чемпионате мира среди юниоров до 23 лет (U-23), проходившем в городе Сегед (Венгрия),

Гребец Михай Кихайя стал бронзовым призёром чемпионата мира U-23.