12 Июля 2026, 18:14
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Каноист Тарновский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Монреале
Новое достижение Сергея Тарновского на международной арене.
Молдавский каноист Сергей Тарновский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира, проходившем в канадском Монреале, передает noi.md
Воспитанник Николая Журавского выступил в одиночном каноэ на дистанции 500 метров и показал результат 1:51.65.
Тарновского опередил представитель Китая Боуэн Цзи, преодолевший дистанцию за 1:50.61. Китайский спортсмен является олимпийским чемпионом Парижа в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
Третье место занял представитель Греции Стефанос Димопулос, финишировавший с результатом 1:52.38.