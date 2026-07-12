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noi.md logonoi
12 Июля 2026, 18:14
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Каноист Тарновский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Монреале

Новое достижение Сергея Тарновского на международной арене.

Каноист Тарновский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Монреале.
Каноист Тарновский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Монреале.

Молдавский каноист Сергей Тарновский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира, проходившем в канадском Монреале, передает noi.md

Воспитанник Николая Журавского выступил в одиночном каноэ на дистанции 500 метров и показал результат 1:51.65.

Тарновского опередил представитель Китая Боуэн Цзи, преодолевший дистанцию за 1:50.61. Китайский спортсмен является олимпийским чемпионом Парижа в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. 

Третье место занял представитель Греции Стефанос Димопулос, финишировавший с результатом 1:52.38.

Источник
noi.md logonoi
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