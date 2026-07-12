Каноист Тарновский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Монреале.

Новое достижение Сергея Тарновского на международной арене.

Молдавский каноист Сергей Тарновский завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира, проходившем в канадском Монреале, передает noi.md

Воспитанник Николая Журавского выступил в одиночном каноэ на дистанции 500 метров и показал результат 1:51.65.

Тарновского опередил представитель Китая Боуэн Цзи, преодолевший дистанцию за 1:50.61. Китайский спортсмен является олимпийским чемпионом Парижа в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Третье место занял представитель Греции Стефанос Димопулос, финишировавший с результатом 1:52.38.