19 Мая 2026, 17:44
Криштиану Роналду сыграет на шестом чемпионате мира в карьере
Сборная Португалии по футболу огласила состав на предстоящий чемпионат мира. В список вошел 41-летний пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, выступающий сейчас за саудовский «Ан-Наср».
Для него это будет рекордный шестой чемпионат мира в карьере.
На пяти чемпионатах мира играли мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес и Андрес Гуардадо, немец Лотар Матеус и аргентинец Лионель Месси (он наверняка сыграет и на ЧМ-2026).
Полный состав сборной Португалии выглядит следующим образом:
- вратари — Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»);
- защитники — Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нунеш («Манчестер Сити»), Нельсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Инасио («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»);
- полузащитники — Рубен Невеш («Аль-Хилал»), Самуэль Кошта («Мальорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья (ПСЖ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
- нападающие — Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба — «Ан-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Рафаэль Леау («Милан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Португалия сыграет в группе с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.