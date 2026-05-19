19 Мая 2026, 17:44
7 260
Криштиану Роналду сыграет на шестом чемпионате мира в карьере

Сборная Португалии по футболу огласила состав на предстоящий чемпионат мира. В список вошел 41-летний пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, выступающий сейчас за саудовский «Ан-Наср».

Для него это будет рекордный шестой чемпионат мира в карьере.

На пяти чемпионатах мира играли мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес и Андрес Гуардадо, немец Лотар Матеус и аргентинец Лионель Месси (он наверняка сыграет и на ЧМ-2026).

Полный состав сборной Португалии выглядит следующим образом:

  • вратари — Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»);
  • защитники — Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеуш Нунеш («Манчестер Сити»), Нельсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Инасио («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»);
  • полузащитники — Рубен Невеш («Аль-Хилал»), Самуэль Кошта («Мальорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья (ПСЖ), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
  • нападающие — Криштиану Роналду, Жоау Феликс (оба — «Ан-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Рафаэль Леау («Милан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ).

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Португалия сыграет в группе с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

