Мэдэлина Присэкарь стала бронзовым призёром чемпионата Европы по борьбе.

Молдавская спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе U20, который в эти дни проходит в Скопье (Северная Македония).

В 1/8 финала в весовой категории до 59 килограммов 19-летняя спортсменка победила представительницу Испании Росу Молину Родригес со счётом 7:6. В четвертьфинале она одержала победу над венгерской спортсменкой Эдой Балаж со счётом 4:3, передает ipn.md

В полуфинале Присэкарь уступила представительнице Азербайджана Хюнай Гурбановой со счётом 0:5. Однако в поединке за бронзовую медаль молдавская спортсменка оказалась сильнее финки Ооны Оливии Пеккаринен, выиграв со счётом 5:3.

Золотую медаль в этой весовой категории завоевала шведская спортсменка Карин Амелия Самуэльссон, победившая в финале Хюнай Гурбанову со счётом 10:2.