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ipn
10 Июля 2026, 19:47
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Мэдэлина Присэкарь стала бронзовым призёром чемпионата Европы по борьбе

Молдавская спортсменка завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе U20, который в эти дни проходит в Скопье (Северная Македония).

Мэдэлина Присэкарь стала бронзовым призёром чемпионата Европы по борьбе.
Мэдэлина Присэкарь стала бронзовым призёром чемпионата Европы по борьбе.

В 1/8 финала в весовой категории до 59 килограммов 19-летняя спортсменка победила представительницу Испании Росу Молину Родригес со счётом 7:6. В четвертьфинале она одержала победу над венгерской спортсменкой Эдой Балаж со счётом 4:3, передает ipn.md

В полуфинале Присэкарь уступила представительнице Азербайджана Хюнай Гурбановой со счётом 0:5. Однако в поединке за бронзовую медаль молдавская спортсменка оказалась сильнее финки Ооны Оливии Пеккаринен, выиграв со счётом 5:3.

Золотую медаль в этой весовой категории завоевала шведская спортсменка Карин Амелия Самуэльссон, победившая в финале Хюнай Гурбанову со счётом 10:2.

Источник
ipn
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