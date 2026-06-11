В Молдове абонементы в фитнес-клубы оказались дороже, чем во Франции.

По данным рейтинга, средняя стоимость месячного абонемента в спортзал в Молдове составляет 38,23 доллара. Хотя эта сумма значительно ниже, чем в таких странах, как Катар, Сингапур или Швейцария, Молдова неожиданно опережает по этому показателю ряд развитых государств Западной Европы, сообщает bani.md

Так, средняя стоимость абонемента в фитнес-клуб в Молдове выше, чем во Франции (37,65 доллара), Бельгии (37,74 доллара), Азербайджане (37,08 доллара), Болгарии (34,57 доллара), Сербии (36,15 доллара) и Украине (26,42 доллара).

В регионе молдаване платят за занятия спортом меньше, чем румыны, где средняя стоимость абонемента достигает 42,75 доллара, но больше, чем жители Болгарии и Украины.

Самые дорогие фитнес-абонементы в мире зафиксированы в Катаре — в среднем 127,56 доллара в месяц. Далее следуют Сингапур (101,21 доллара) и Швейцария (88,76 доллара).

Самые доступные цены на фитнес отмечены в Шри-Ланке (12,60 доллара), Бангладеш (12,76 доллара), Индии (14,26 доллара) и Пакистане (15,17 доллара).

При этом месячный абонемент в спортзал в Молдове примерно на 45% дороже, чем в Украине, и более чем на 10% дороже, чем в Болгарии.

Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на один из самых низких уровней доходов в Европе, стоимость занятий фитнесом и любительским спортом в Молдове сопоставима или даже выше, чем в некоторых странах с более высокой покупательной способностью населения.