Молдова завоевала бронзу на турнире U-20 по пляжному волейболу.

Республика Молдова завоевала бронзовую медаль среди девушек на Балканских играх U-20 по пляжному волейболу. Награду выиграла пара Инесса Ставер и Олеся Осадец.

Награду выиграла пара Инесса Ставер и Олеся Осадец, передает rupor.md

В мужском турнире дуэт Богдан Шокало и Мариус Головатый занял пятое место, уступив представителям Греции в матче за выход в полуфинал. Другая молдавская пара — Сильвестру и Костюк — завершила соревнования на девятом месте, выступая на турнире такого уровня впервые.

Балканские игры U-20 объединяют молодых спортсменов из стран Балканского региона и являются одним из ключевых турниров по пляжному волейболу в этой возрастной категории.