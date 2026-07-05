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rupor.md logorupor
5 Июля 2026, 17:14
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Молдова завоевала бронзу на турнире U-20 по пляжному волейболу

Республика Молдова завоевала бронзовую медаль среди девушек на Балканских играх U-20 по пляжному волейболу. Награду выиграла пара Инесса Ставер и Олеся Осадец.

Молдова завоевала бронзу на турнире U-20 по пляжному волейболу.
Молдова завоевала бронзу на турнире U-20 по пляжному волейболу.

Награду выиграла пара Инесса Ставер и Олеся Осадец, передает rupor.md

В мужском турнире дуэт Богдан Шокало и Мариус Головатый занял пятое место, уступив представителям Греции в матче за выход в полуфинал. Другая молдавская пара — Сильвестру и Костюк — завершила соревнования на девятом месте, выступая на турнире такого уровня впервые.

Балканские игры U-20 объединяют молодых спортсменов из стран Балканского региона и являются одним из ключевых турниров по пляжному волейболу в этой возрастной категории.

Источник
rupor.md logorupor
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