В Молдове частному бизнесу разрешили финансировать спорт.

По новому закону профессиональные спортивные клубы и лиги смогут регистрироваться как общества с ограниченной ответственностью или акционерные общества, что упростит их сотрудничество с местными и зарубежными организациями, пишет rupor.md

Кроме того, документ скорректировал правила назначения пожизненных пособий для тренеров высококлассных спортсменов. Теперь для получения этих денег нужно одновременно выполнить два условия: достичь стандартного пенсионного возраста и отработать тренером не менее 20 лет.

Инициативу разработали депутаты от PAS, чтобы привести молдавские правила в соответствие с европейскими нормами.