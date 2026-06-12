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rupor.md logorupor
12 Июня 2026, 07:27
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В Молдове частному бизнесу разрешили финансировать спорт

Парламент принял во втором чтении закон, который регулирует участие частных фирм в организации и поддержке спорта. Изменения позволят привлекать инвестиции и создавать партнерства между спортивными структурами и бизнесом.

В Молдове частному бизнесу разрешили финансировать спорт.
В Молдове частному бизнесу разрешили финансировать спорт.

По новому закону профессиональные спортивные клубы и лиги смогут регистрироваться как общества с ограниченной ответственностью или акционерные общества, что упростит их сотрудничество с местными и зарубежными организациями, пишет rupor.md

Кроме того, документ скорректировал правила назначения пожизненных пособий для тренеров высококлассных спортсменов. Теперь для получения этих денег нужно одновременно выполнить два условия: достичь стандартного пенсионного возраста и отработать тренером не менее 20 лет.

Инициативу разработали депутаты от PAS, чтобы привести молдавские правила в соответствие с европейскими нормами.

Источник
rupor.md logorupor
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