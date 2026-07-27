Инфантино ответил критикам чемпионата мира: Медитируйте, молитесь или смотрите футбол.

Президент ФИФА Джанни Инфантино решил ответить своим критикам в пространном посте в Instagram, посоветовав им "медитировать, молиться или смотреть футбольный матч" вместо того, чтобы "тратить время и энергию на ненависть к нам".

Инфантино назвал прошедший турнир "лучшим шоу в мире" и встал на защиту ФИФА от тех, кто сидит за экранами и распространяет ненависть и ложные слухи", передает euronews.com

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который проходил в США, Мексике и Канаде, завершился 19 июля: в финале сборная Испании обыграла Аргентину Лионеля Месси со счетом 1:0 и завоевала второй в своей истории чемпионский трофей.

Турнир пользовался огромной популярностью у болельщиков, однако не обошелся без скандалов, и президент ФИФА оказался в центре ряда из них.

Возможно, самый скандальный эпизод турнира произошел перед матчем сборных США и Бельгии в 1/8 финала. Нападающий сборной США Фоларин Балогун получил одноматчевую дисквалификацию после удаления за фол против боснийца Тарика Мухаремовича в 1/16 финала и должен был пропустить игру против Бельгии.

Однако ФИФА неожиданно приостановила действие дисквалификации после того, как президент США Дональд Трамп позвонил Инфантино и попросил пересмотреть наказание. Факт звонка с просьбой подтвердили и Трамп, и Инфантино. Глава ФИФА, правда, поспешил указать, что дисциплинарный комитет принял "самостоятельное" решение. Оно вызвало резкую критику во всем футбольном мире, в том числе со стороны УЕФА, и далеко за его пределами.

Комментируя этот эпизод в своем посте в Instagram, Инфантино обвинил недовольных в лицемерии.

"На самом деле спорные решения судей или „странные“ дисциплинарные вердикты, например потенциально ошибочные красные или желтые карточки или последующие решения не отстранять игроков в определенных ситуациях, являются обычной практикой и широко принимаются в некоторых из крупнейших лиг мира", - написал он.

"Любопытно, что именно страны, которые сами применяют такие практики, нас за них и критикуют", - добавил Инфантино.

Инфантино также отметил участие Ирана в турнире на фоне продолжающегося противостояния Тегерана и США, похвалив усилия ФИФА, направленные на то, чтобы "объединить две воюющие страны".

"Иран въехал на территорию США без инцидентов и конфликтов", - написал глава ФИФА, фактически проигнорировав проблемы иранской команды с получением виз перед турниром.

Ряду сотрудников тренерского штаба иранской сборной изначально отказали во въезде в США, а самой команде пришлось перенести тренировочную базу с территории США, где проходили все их матчи группового этапа, в Мексику.

С трудностями при общении с американскими миграционными властями столкнулись не только представители иранской сборной.

Сомалийский арбитр Омар Артан, один из ведущих судей в мире, также не получил разрешения на въезд в США. Американская Служба таможенного и пограничного контроля назвала его "неподлежащим въезду из-за выявленных проблем при проверке", что вновь вызвало шквал критики.

Инфантино, который впервые был избран президентом ФИФА в 2016 году, после крупнейшего в истории федерации коррупционного скандала, попытался преуменьшить значение подобных инцидентов в своем посте, написав: "Вы говорите о нескольких людях, которым отказали в визе, и забываете о миллионах, которые ее получили, со всех уголков мира".

Расследование в отношении сборной Аргентины

Хотя глава ФИФА, возможно, надеялся, что растущий список скандалов будет закрыт после финального матча, грубое и широко осуждаемое поведение аргентинцев после финального свистка спровоцировало новые жалобы.

Организация начала расследование действий сборной Аргентины после того, как несколько игроков и членов штаба команды Лионеля Скалони ввязались в стычки с испанцами.

Британское правительство также отдельно призвало ФИФА расследовать эпизод, произошедший после победы Аргентины над Англией со счетом 2:1 в полуфинале. После матча, в котором аргентинцы совершили драматичный камбэк, отыгравшись с 0:1, несколько игроков сборной позировали с баннером, на котором заявлялось о суверенитете страны над спорными Фолклендскими островами.

"Любви всем"

В завершение своего поста Инфантино выразил надежду, что "те, кто сидит за экранами и распространяет ненависть и ложные слухи", обретут "любовь" и "мир".

"Наконец, я невероятно горжусь тем, что, будучи президентом ФИФА, внес пусть даже небольшой вклад в это шоу. Это потрясающее чувство, - написал он. - Много любви всем".