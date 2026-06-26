Гимнастки из России отказались состязаться в Румынии из-за запрета гимна.

После решения властей Клуж-Напоки запретить гимн и флаг РФ на международном турнире по художественной гимнастике в этом городе российская сборная отказалась от участия. Россияне указали на решение World Gymnastics.

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напока из-за запрета местных властей в демонстрации государственных символов РФ, продолжающей полномасштабную войну против Украины. В пятницу, 26 июня, Федерация гимнастики России (ФГР) объявила об этом решении, обвинив организаторов в нарушении регламента соревнований, передает dw.com

Пресс-секретарь ФГР Линар Гинатуллин сообщил, что организаторы устно уведомили россиян "о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток".

По мнению ФГР, это нарушает как принятое в мае решение исполкома World Gymnastics о полном возвращении российских гимнастов в международный спорт, так и поправки в Олимпийскую хартию, "направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления". По словам Гинатуллина, ФГР "будет добиваться безусловного исполнения решений World Gymnastics всеми предусмотренными международными правовыми механизмами".

Мэр Клуж-Напоки запретил гимн и флаг РФ на турнире в городе

Мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок 24 июня объявил о запрете на демонстрацию российских государственных символов на проходящем в городе 26-28 июня этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. Он сослался на позицию Румынии и ЕС в этой связи и назвал недопустимым использование на территории страны Евросоюза государственных символов РФ из-за ее войны против Украины.

По словам Бока, когда он утверждал проведение турнира по художественной гимнастике в Клуж-Напоке, российские гимнастки еще не имели право выступать под национальным флагом. Он обратился к Международной федерации гимнастики с просьбой проводить соревнования в городе по правилам, действовавшим на момент принятия решения об их организации.

МОК внес спорные поправки в Олимпийскую хартию

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 июня утвердил поправки к Олимпийской хартии, касающиеся принципа политического нейтралитета. Внесенные поправки усиливают положения Олимпийской хартии о том, что спорт должен быть свободен от политического вмешательства. Среди прочего подчеркивается роль МОК в обеспечении нейтралитета "в любое время, без какого-либо давления со стороны государственных, культурных, общественных или экономических структур".

Еще до заседания МОК высказывались опасения, что внесение поправок о политической нейтральности спортсменов может ослабить барьеры на пути к полному возвращению российских атлетов в международный спорт. Генеральный директор правозащитной организации Global Athlete Роб Келер считает, что решение МОК грозит подорвать олимпийское движение. "Сигнал будет предельно ясным: война, систематический допинг и повторяющиеся нарушения Олимпийской хартии больше не являются препятствием для полноценного участия", - заявил он.

Международная федерация гимнастики разрешила россиянам вернуться под своим флагом

В средине мая 2026 года исполнительный комитет Международной федерации гимнастики разрешил российским и белорусским гимнастам выступать на международных соревнованиях с национальными флагами и национальными гимнами, сняв ограничения, введенные в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. С 2024 года российские гимнасты вновь начали выступать на международных соревнованиях, но лишь в нейтральном статусе - без флага и гимна.

Решения о возвращении россиян уже принимали международные федерации по другим видам спорта.