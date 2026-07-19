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nv.ua logonv
19 Июля 2026, 21:30
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FIFA заработает рекордные $15 млрд за проведение ЧМ-2026

Руководящий орган мирового футбола получет около 15 миллиардов долларов прибыли от чемпионата мира этого года, что значительно превысит первоначальные ожидания.

FIFA заработает рекордные $15 млрд за проведение ЧМ-2026.
FIFA заработает рекордные $15 млрд за проведение ЧМ-2026.

Как сообщает The Guardian, президент ФИФА Джанни Инфантино проинформировал ассоциации — члены организации о существенном росте доходов. Изначально ФИФА прогнозировала, что чемпионат мира 2026 года принесет около 11 миллиардов долларов, передает nv.ua

По информации издания, значительная часть дополнительных поступлений связана с индустрией гостеприимства и продажей билетов. Особо значимым фактором стал вторичный рынок билетов, где ФИФА получает комиссию в размере 15% с покупателя и еще 15% — с продавца.

Ожидается, что рекордные финансовые показатели позволят увеличить суммы, которые футбольные ассоциации получают от ФИФА за участие в чемпионате мира. В то же время окончательные детали распределения дополнительных средств пока не определены.

Кроме того, рекордные доходы от турнира могут повысить шансы США на проведение еще одного чемпионата мира в будущем. Следующий мундиаль, на который можно будет подать заявку, состоится в 2038 году.

Напомним, что в воскресенье, 19 июля, сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира — 2026. Решающий матч состоится в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф», начало — в 22:00.

За полтора часа до начала финального матча состоится масштабное шоу, в котором примут участие голливудский актер Том Круз, британский певец Робби Уильямс и американская певица Николь Шерзингер.

Ранее сообщалось, что помимо кубка и медалей, победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни.

Источник
nv.ua logonv
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