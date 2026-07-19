FIFA заработает рекордные $15 млрд за проведение ЧМ-2026
Руководящий орган мирового футбола получет около 15 миллиардов долларов прибыли от чемпионата мира этого года, что значительно превысит первоначальные ожидания.
Как сообщает The Guardian, президент ФИФА Джанни Инфантино проинформировал ассоциации — члены организации о существенном росте доходов. Изначально ФИФА прогнозировала, что чемпионат мира 2026 года принесет около 11 миллиардов долларов, передает nv.ua
По информации издания, значительная часть дополнительных поступлений связана с индустрией гостеприимства и продажей билетов. Особо значимым фактором стал вторичный рынок билетов, где ФИФА получает комиссию в размере 15% с покупателя и еще 15% — с продавца.
Ожидается, что рекордные финансовые показатели позволят увеличить суммы, которые футбольные ассоциации получают от ФИФА за участие в чемпионате мира. В то же время окончательные детали распределения дополнительных средств пока не определены.
Кроме того, рекордные доходы от турнира могут повысить шансы США на проведение еще одного чемпионата мира в будущем. Следующий мундиаль, на который можно будет подать заявку, состоится в 2038 году.
Напомним, что в воскресенье, 19 июля, сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира — 2026. Решающий матч состоится в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф», начало — в 22:00.
За полтора часа до начала финального матча состоится масштабное шоу, в котором примут участие голливудский актер Том Круз, британский певец Робби Уильямс и американская певица Николь Шерзингер.
Ранее сообщалось, что помимо кубка и медалей, победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни.