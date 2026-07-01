Министр Гаврилицэ объяснил налог на прибыль от продажи жилья: Платить будут не все.

Применение НДС и налогообложения сделок с недвижимостью, предусмотренное новой налогово-бюджетной политикой на 2027 год, в первую очередь касается прироста капитала, полученного при продаже жилья.

Об этом заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ в эфире программы Obiectiv Comun на TVR Moldova. По его словам, далеко не всем владельцам недвижимости придется платить этот налог.

Министр пояснил, что новые правила в первую очередь касаются прироста капитала при продаже недвижимости, то есть разницы между ценой покупки и ценой продажи объекта.

«Когда мы говорим о сделках, речь идет прежде всего о приросте капитала. Если вы купили объект недвижимости за 100 тысяч евро, а продали за 200 тысяч, значит, вы получили доход в виде разницы между ценой покупки и ценой продажи», — пояснил министр.

В то же время Андриан Гаврилицэ подчеркнул, что новые положения не затронут единственное жилье граждан. Так, семьи, владеющие одной квартирой или домом и продающие его для покупки другого жилья, не будут платить налог, чтобы не снижать их покупательную способность.

«Мы считаем вполне обоснованным не вводить налог для основного жилья. Семья, у которой есть единственная квартира или дом и которая продает его, чтобы приобрести другое жилье, не должна платить налог», — отметил министр.

При этом налогообложение будет распространяться на случаи, когда человек владеет несколькими объектами недвижимости и получает прибыль от их продажи, фактически занимаясь инвестиционной деятельностью.

«Налог будет применяться в тех случаях, когда у человека есть одна, две, три квартиры или дома, и он делает из этого бизнес. Вы покупаете за одну сумму, продаете за другую и получаете прибыль. Когда есть прибыль, справедливо, чтобы с нее уплачивался налог», — добавил Андриан Гаврилицэ.

Проект новой налоговой политики на 2027 год сейчас находится на этапе общественных консультаций. После обсуждений с экспертами и представителями гражданского общества документ будет доработан.