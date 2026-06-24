MoldATSA заработала более 400 млн леев за год и получила рекордную прибыль
Государственное предприятие MoldATSA в прошлом году получило доходы от предоставления услуг аэронавигации в размере около 405,6 млн леев, что на 53% больше, чем в 2024 году, и почти в три раза больше, чем в 2022 году.
Согласно годовому отчёту:
- 227,3 млн леев составили доходы от терминальных услуг;
- 178,3 млн леев — доходы от маршрутного аэронавигационного обслуживания.
В 2025 году тарифы на аэронавигацию были следующими:
- тариф маршрутной аэронавигации — 4 209,98 лея за сервисную единицу (SU) (эквивалент 219,16 евро);
- терминальный тариф — 7,11 евро за тонну.
Отмечается, что в 2023 году тариф на маршрутную аэронавигацию был увеличен примерно в три раза, что частично объясняет резкий рост доходов и прибыли в 2024–2025 годах. Также на рост повлияло увеличение объёма воздушного трафика, сообщает mold-street.com
Расходы предприятия
Общие расходы в 2025 году составили более 359 млн леев, что на 50% больше, чем в 2024 году.
Наибольшую долю составили расходы на персонал — 233,6 млн леев, включая:
- 183,2 млн леев — заработная плата;
- 50,4 млн леев — взносы в фонд социального страхования.
По сравнению с 2024 годом расходы на персонал выросли на 42,7%.
Операционные расходы увеличились почти на 71%, достигнув 100,6 млн леев, и превысили плановый уровень на 1,8%.
Прибыль
По итогам 2025 года MoldATSA зафиксировала рекордную прибыль — 52,34 млн леев, что примерно на 77% больше, чем в 2024 году.
Инвестиции
В 2025 году инвестиции предприятия составили около 90 млн леев, из которых:
- около 30 млн леев направлено на закупку и установку сети мини-метеорадаров;
- 16 млн леев — на закупку и установку крупного радара, стоимость которого оценивается примерно в 80 млн леев (4 млн евро).
Общая информация
MoldATSA — стратегическое государственное предприятие, отвечающее за предоставление аэронавигационных услуг для воздушных судов, выполняющих полёты в воздушном пространстве Республики Молдова.
Напомним, что на прошлой неделе директор MoldATSA Думитру Вангели был уволен после расследования, в котором утверждалось, что он указал недостоверные данные в резюме, с которым выиграл конкурс на должность, организованный Агентством публичной собственности в 2025 году.