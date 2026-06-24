MoldATSA заработала более 400 млн леев за год и получила рекордную прибыль.

Государственное предприятие MoldATSA в прошлом году получило доходы от предоставления услуг аэронавигации в размере около 405,6 млн леев, что на 53% больше, чем в 2024 году, и почти в три раза больше, чем в 2022 году.

Согласно годовому отчёту:

227,3 млн леев составили доходы от терминальных услуг;

178,3 млн леев — доходы от маршрутного аэронавигационного обслуживания.

В 2025 году тарифы на аэронавигацию были следующими:

тариф маршрутной аэронавигации — 4 209,98 лея за сервисную единицу (SU) (эквивалент 219,16 евро);

терминальный тариф — 7,11 евро за тонну.

Отмечается, что в 2023 году тариф на маршрутную аэронавигацию был увеличен примерно в три раза, что частично объясняет резкий рост доходов и прибыли в 2024–2025 годах. Также на рост повлияло увеличение объёма воздушного трафика, сообщает mold-street.com

Расходы предприятия

Общие расходы в 2025 году составили более 359 млн леев, что на 50% больше, чем в 2024 году.

Наибольшую долю составили расходы на персонал — 233,6 млн леев, включая:

183,2 млн леев — заработная плата;

50,4 млн леев — взносы в фонд социального страхования.

По сравнению с 2024 годом расходы на персонал выросли на 42,7%.

Операционные расходы увеличились почти на 71%, достигнув 100,6 млн леев, и превысили плановый уровень на 1,8%.

Прибыль

По итогам 2025 года MoldATSA зафиксировала рекордную прибыль — 52,34 млн леев, что примерно на 77% больше, чем в 2024 году.

Инвестиции

В 2025 году инвестиции предприятия составили около 90 млн леев, из которых:

около 30 млн леев направлено на закупку и установку сети мини-метеорадаров;

16 млн леев — на закупку и установку крупного радара, стоимость которого оценивается примерно в 80 млн леев (4 млн евро).

Общая информация

MoldATSA — стратегическое государственное предприятие, отвечающее за предоставление аэронавигационных услуг для воздушных судов, выполняющих полёты в воздушном пространстве Республики Молдова.

Напомним, что на прошлой неделе директор MoldATSA Думитру Вангели был уволен после расследования, в котором утверждалось, что он указал недостоверные данные в резюме, с которым выиграл конкурс на должность, организованный Агентством публичной собственности в 2025 году.