ФИФА лишила Месси важного рекорда на чемпионатах мира.

Месси в матче 1/16 финала с Кабо-Верде также обновил два рекорда.

Международная федерация футбола (ФИФА) лишила капитана сборной Аргентины Лионеля Месси голевой передачи в матче 1/16 финала с Кабо-Верде. Встреча завершилась победой Аргентины в дополнительное время со счетом 3:2.

Победный мяч был забит на 111-й минуте после навеса в штрафную площадь. Поначалу автором гола числился аргентинский защитник Кристиана Ромеро, ассистентом — Месси. Благодаря этому Месси превзошел рекорд по голевым передачам в истории чемпионатов мира, который принадлежит аргентинцу Диего Марадоне (8).

Но позднее ФИФА пересмотрела решение и засчитала автогол защитнику Кабо-Верде Динея Боржешу, в результате чего Месси лишился рекордной передачи.

В этом матче Месси обновил два рекорда. Он забил 20-й гол на чемпионатах мира. До 2026 года рекорд по голам принадлежал Мирославу Клозе (16). Также Месси продлил рекордную голевую серию на ЧМ до 8 игр. Она длится с первого раунда плей-офф 2026 года.

Помимо этого, Месси повторил личный рекорд результативности на одном чемпионате мира — 7 голов.