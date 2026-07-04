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4 Июля 2026, 13:45
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ФИФА лишила Месси важного рекорда на чемпионатах мира

Месси в матче 1/16 финала с Кабо-Верде также обновил два рекорда.

ФИФА лишила Месси важного рекорда на чемпионатах мира.
ФИФА лишила Месси важного рекорда на чемпионатах мира.

Международная федерация футбола (ФИФА) лишила капитана сборной Аргентины Лионеля Месси голевой передачи в матче 1/16 финала с Кабо-Верде. Встреча завершилась победой Аргентины в дополнительное время со счетом 3:2.

Победный мяч был забит на 111-й минуте после навеса в штрафную площадь. Поначалу автором гола числился аргентинский защитник Кристиана Ромеро, ассистентом — Месси. Благодаря этому Месси превзошел рекорд по голевым передачам в истории чемпионатов мира, который принадлежит аргентинцу Диего Марадоне (8).

Но позднее ФИФА пересмотрела решение и засчитала автогол защитнику Кабо-Верде Динея Боржешу, в результате чего Месси лишился рекордной передачи.

В этом матче Месси обновил два рекорда. Он забил 20-й гол на чемпионатах мира. До 2026 года рекорд по голам принадлежал Мирославу Клозе (16). Также Месси продлил рекордную голевую серию на ЧМ до 8 игр. Она длится с первого раунда плей-офф 2026 года.

Помимо этого, Месси повторил личный рекорд результативности на одном чемпионате мира — 7 голов.

Источник
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