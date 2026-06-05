ФИФА изменила формат предматчевых церемоний на ЧМ-2026.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), передает rbc.ru

Все футболисты, включенные в заявку на игру, будут находиться на поле во время исполнения национальных гимнов. Ранее во время исполнения гимнов на поле находились только 11 футболистов стартового состава.

«Таким образом, каждый — не только игроки стартового состава — испытает этот символический момент гордости и волнения, представляя свою страну на величайшей футбольной арене», — говорится в заявлении ФИФА.

Сами церемонии теперь будут «360-градусными» и ориентированными на болельщиков. Футболисты сборных будут располагаться полукругом вдоль линии центрального круга, а на газон будут выкладываться огромные флаги стран-участниц. Такая схема, по задумке ФИФА, позволит лучше видеть происходящее фанатам на любых местах стадиона.

После исполнения гимнов игроки займут позиции для предматчевых фотографий, а капитаны проведут обмен рукопожатиями и определят владение мячом по результатам жеребьевки.

ФИФА также сообщает, что на более поздних этапах турнира предматчевая церемония будет включать в себя дополнительные элементы, такие как цветной дым или пиротехника.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире вместо привычных 32 сборных примут участие 48 национальных команд.