13 Июля 2026, 15:17
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Елена Глизан и Сергей Тарновский принесли Молдове ещё две медали
Спортсмены завоевали две медали на третьем этапе Кубка мира, который проходил в Монреале (Канада) с 9 по 12 июля.
Елена Глизан завоевала серебряную медаль на дистанции 5000 метров, показав результат 28 минут 51,20 секунды. Победу одержала представительница Венгрии Cофия Чорба, преодолевшая дистанцию за 28 минут 43,11 секунды, передает noi.md
Сергей Тарновский стал бронзовым призёром на той же дистанции с результатом 25 минут 23,05 секунды.
Первое и второе места заняли венгр Балаж Адольф (24 минуты 50,90 секунды) и кубинец Хосе Кордова (25 минут 01,07 секунды).