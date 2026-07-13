Елена Глизан и Сергей Тарновский принесли Молдове ещё две медали

Спортсмены завоевали две медали на третьем этапе Кубка мира, который проходил в Монреале (Канада) с 9 по 12 июля.

Елена Глизан и Сергей Тарновский принесли Молдове ещё две медали.