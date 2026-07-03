Минздрав распределил на рабочие места около 90 выпускников ГУМФ им. Николая Тестемицану.

Порядка 90 выпускников лиценциата Государственного университета медицины и фармации (ГУМФ) имени Николая Тестемицану получили официальное распределение на рабочие места.

Молодые специалисты пополнят штаты медицинских учреждений по таким направлениям, как общая медицинская помощь, оптометрия, физиокинетотерапия, радиологические технологии, общественное здоровье и реабилитация. Из 88 распределенных в этом году выпускников 29 человек обучались на бюджетной основе, а 59 — по контракту, передает rupor.md

Министр здравоохранения Эмиль Чебан подчеркнул, что укрепление кадрового потенциала остается ключевым приоритетом ведомства.

«Мы хотим, чтобы молодые специалисты начинали свой профессиональный путь в медицинских учреждениях Республики Молдова и вносили вклад в развитие современной системы здравоохранения. Министерство продолжит создавать условия для интеграции и удержания кадров в государственной системе», — заявил Чебан.

Данное распределение призвано покрыть дефицит кадров в государственных медико-санитарных учреждениях. В Минздраве отмечают, что новые специалисты помогут укрепить качество медицинских услуг, особенно в районах страны, где нехватка медперсонала по-прежнему остается острой.