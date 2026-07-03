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rupor.md logorupor
3 Июля 2026, 22:54
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Минздрав распределил на рабочие места около 90 выпускников ГУМФ им. Николая Тестемицану

Порядка 90 выпускников лиценциата Государственного университета медицины и фармации (ГУМФ) имени Николая Тестемицану получили официальное распределение на рабочие места.

Минздрав распределил на рабочие места около 90 выпускников ГУМФ им. Николая Тестемицану.
Минздрав распределил на рабочие места около 90 выпускников ГУМФ им. Николая Тестемицану.

Молодые специалисты пополнят штаты медицинских учреждений по таким направлениям, как общая медицинская помощь, оптометрия, физиокинетотерапия, радиологические технологии, общественное здоровье и реабилитация. Из 88 распределенных в этом году выпускников 29 человек обучались на бюджетной основе, а 59 — по контракту, передает rupor.md

Министр здравоохранения Эмиль Чебан подчеркнул, что укрепление кадрового потенциала остается ключевым приоритетом ведомства.

«Мы хотим, чтобы молодые специалисты начинали свой профессиональный путь в медицинских учреждениях Республики Молдова и вносили вклад в развитие современной системы здравоохранения. Министерство продолжит создавать условия для интеграции и удержания кадров в государственной системе», — заявил Чебан.

Данное распределение призвано покрыть дефицит кадров в государственных медико-санитарных учреждениях. В Минздраве отмечают, что новые специалисты помогут укрепить качество медицинских услуг, особенно в районах страны, где нехватка медперсонала по-прежнему остается острой.

Источник
rupor.md logorupor
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