Два молдавских спортсмена поднялись на пьедестал почёта.

Спортсмены Даниэла Кочу и Михай Кихайя заняли призовые места на чемпионате Европы по марафону на байдарках и каноэ среди взрослых, который проходит на озере Басков-Будяса в Питешть, Румыния.

Даниэла Кочу стала чемпионкой Европы на дистанции 3,4 км, финишировав за 17:45.29. Ее напарница по команде, Елена Глизан, заняла 6-е место с результатом 18:36.60, передает noi.md

Михай Кихайя также поднялся на пьедестал почета на этой дистанции, показав время 15:44.06, а Олег Тарновский занял 8-е место с результатом 16:51.80.

Лидер национальной сборной Сергей Тарновский в этом году не принимал участия в соревнованиях. Чемпионат Европы по марафону на байдарках и каноэ среди взрослых, юниоров и молодежи, проходивший в Баскове, Питешты, собрал около 475 спортсменов из 24 стран Европы.

Поездка нашей команды на чемпионат Европы по марафону на байдарках и каноэ стала возможной благодаря финансовой поддержке Министерства образования и науки.