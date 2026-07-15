Более восьми тысяч бюджетных мест будут предоставлены в университетах в новом учебном году.

Из них 5 380 мест будут доступны для обучения по программам лиценциата, а 2 771 место — по программам мастерата.

Государственный заказ на прием в высшие учебные заведения с финансированием из государственного бюджета на 2026–2027 учебный год утвержден сегодня правительством, передает moldpres.md

На программы лиценциата прием будет проводиться по 25 общим областям обучения. Больше всего мест будет предложено по направлениям Педагогические науки, Инженерия, Производственные технологии и Архитектура, Информационные технологии и коммуникации, Здравоохранение, Сельскохозяйственные науки, Лесное хозяйство, Ветеринарная медицина и Науки об окружающей среде.

Как и в прошлом году, планируются места для дуального обучения, реализуемого на основе партнерств между высшими учебными заведениями и экономической средой, а также с учетом спроса со стороны работодателей на подготовку специалистов с прикладными навыками. Для продвижения этого типа образования предлагаются бюджетные места для дуального обучения по направлениям Журналистика и информация, Экономические науки, Инженерия и инженерная деятельность, Лесное хозяйство и Общественные услуги, которое является очной формой обучения.

В этом году также предусмотрены места для кандидатов, происходящих из семей граждан Республики Молдова, проживающих за рубежом, с целью облегчить их доступ к образованию в высших учебных заведениях страны.

На программы мастерата планируется прием 2 771 человека, число которых было определено с учетом количества выпускников первого цикла текущего года. Впервые в конкурсе на бюджетные места смогут участвовать только кандидаты, у которых общий средний балл для поступления не может быть ниже 7,00.

В то же время на обучение в резидентуре и клиническом вторичном цикле планируется прием 504 человек. Впервые в государственный заказ на 2026–2027 годы включены бюджетные места на обучение в докторантуре (Третий цикл высшего образования). В этих целях в 2026 году предусмотрены места для 225 человек с распределением по основным областям науки, культуры и техники.

В этом году прием в университеты начнется 27 июля. Заявления можно будет подать на платформе.