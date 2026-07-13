13 Июля 2026, 19:24
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Конор Макгрегор перенесет операцию после неудачного возвращения в UFC
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что ему предстоит операция после травмы, полученной в первом раунде боя с американцем Максом Холлоуэем на турнире в Лас-Вегасе (США).
Об этом ирландец написал в Instagram.
«Операция, реабилитация, возвращение к тренировкам ММА <...> финальный бой по контракту», — написал Макгрегор.
У 37-летнего Макгрегора 22 победы и 7 поражений в ММА.
В 2021 году Макгрегор сломал ногу в поединке с американцем Дастином Порье.