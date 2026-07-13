Конор Макгрегор перенесет операцию после неудачного возвращения в UFC

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что ему предстоит операция после травмы, полученной в первом раунде боя с американцем Максом Холлоуэем на турнире в Лас-Вегасе (США).

Конор Макгрегор перенесет операцию после неудачного возвращения в UFC.