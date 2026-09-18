Бум «рейскейшенов»: запросы на суточные туры в города растут на 500 %.

За последний год число поисковых запросов в Google по фразе marathon abroad выросло примерно на 1 255 %, поскольку бегуны всё чаще совмещают день старта с коротким городским отпуском.

Исследование компании Bókun, принадлежащей Tripadvisor, показало, что в 2026 году интерес к зарубежным марафонам достиг исторического максимума. И момент выбран удачно: согласно данным, четверть всех марафонов в мире приходится на октябрь, передает euronews.com

Сейчас число запросов о 24-часовых маршрутах в городах, где проходят марафоны, выросло до 500 %, и эксперты по путешествиям прогнозируют, что race-cation способен поддерживать высокий спрос на поездки далеко за пределами летнего сезона.

Но что такое race-cation

Это ещё один тренд в сфере путешествий, популярный среди людей, увлечённых здоровым образом жизни и фитнесом, которые хотят совместить испытание серьёзным забегом с поездкой в новое, интересное место.

Вот всё, что нужно знать об этом тренде и о том, как попробовать его на себе.

Марафоны подогревают интерес к стремительным поездкам в города

Помимо анализа данных поисковых запросов Google и выводов из тенденций последних пяти лет, Bókun изучила и тренды в социальных сетях.

На платформах вроде TikTok ролики о «лучших местах для участия в Hyrox» или о «марафонском отпуске по дням» набирают тысячи просмотров, что подчёркивает растущую популярность сочетания спортивных событий и туристических впечатлений.

Хотя марафоны проводятся круглый год, 42 % стартов приходятся на осень, причём один только октябрь принимает 23 % всех мероприятий.

Среди самых заметных спортивных событий этой осени в Европе — соревнования HYROX в Риме и Берлинский марафон в сентябре, а также марафоны в Амстердаме, Мюнхене, Лиссабоне и Будапеште и соревнования HYROX в Валенсии в октябре. HYROX Hamburg пройдёт с 28 октября по 1 ноября.

Учитывая эти даты, Bókun проанализировала данные Google Trends за последние 30 дней по запросам, связанным с 24-часовыми поездками в города, которые этой осенью принимают крупные марафоны и фитнес-мероприятия.

Выяснилось, что интерес к запросам о 24-часовых поездках вырос практически по всем направлениям перед проведением этих событий.

Наибольший всплеск пришёлся на Гамбург: за последний месяц число запросов в Google «что делать в Гамбурге» увеличилось на 500 %.

Запросы «что делать в Лиссабоне за день» выросли на 400 %, а «что делать в Мюнхене за день» — на 250 %.

Число людей, ищущих, чем заняться в Берлине за один день, увеличилось на 119 %, запрос «24 часа в Будапеште» вырос на 84 %, а советы по однодневной поездке в Амстердам искали на 70 % чаще, и всё это — всего за месяц.

Похоже, race-cation пересекается и с другим трендом в путешествиях: микро-приключениями.

Хотя спортивные мероприятия действительно подпитывают спрос на 24-часовые поездки в европейские города этой осенью, рост интереса отражает и более широкий тренд на «микроотпуска» — короткие выезды, когда путешественники стараются максимально насытить впечатлениями ограниченное время и часто погружаются в атмосферу города всего на один день.

И для марафонцев, и для любителей микроотпуска организованные экскурсии и туры остаются удобным способом познакомиться с городом и прочувствовать местную культуру.

Исследование Bókun также показало, что за последний год резко вырос спрос на однодневные экскурсии и впечатления в разных европейских городах.

Запросы «однодневные экскурсии в Будапеште» увеличились более чем на 400 %, интерес к «однодневным экскурсиям по Амстердаму» вырос более чем на 100 %, а «дневные туры в Лиссабоне» искали более чем на 70 % чаще за последние 12 месяцев.

Эти путешественники ценят не только осмотр достопримечательностей.

Запросы «кулинарный мастер-класс в Лиссабоне» выросли на впечатляющие 488 %, а интерес к «гастрономическим турам по Риму» увеличился на 94 %.