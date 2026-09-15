theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
15 Сентября 2026, 17:23
3 331
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Новый Классификатор видов экономической деятельности вступит в силу с нового года

Национальное бюро статистики опубликовало на своей странице приказ, которым утвержден новый документ.

Новый Классификатор видов экономической деятельности вступит в силу с нового года.
Новый Классификатор видов экономической деятельности вступит в силу с нового года.

Он призван гармонизировать национальную классификацию видов деятельности со Статистической классификацией видов экономической деятельности в Европейском союзе (NACE), передает logos-pres.md

 Благодаря этому будет обеспечена общая единообразная классификация статистических единиц и видов экономической деятельности.

Приказ, который опубликован на сайте Национального бюро статистики, определяет порядок применения КЭДМ Ред. 2.1. Он  включает содержание документа и характеристики, структуру и кодирование (22 раздела, 87 подразделов, 287 групп, 651 класс), перечень разделов и др.

Кроме того, ранее в Методических нормах по применению нового классификатора был описан процесс его интеграции в аналогичную международную систему классификации, порядок классификации смешанных видов деятельности. В нем предусмотрены специальные правила определения вида деятельности для отдельных разделов классификатора, раскрыты структура классификатора и применяемая система кодирования, порядок применения метода TOP-DOWN («сверху вниз») при определении основного вида деятельности предприятия и другие вопросы.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте