Новый Классификатор видов экономической деятельности вступит в силу с нового года.

Национальное бюро статистики опубликовало на своей странице приказ, которым утвержден новый документ.

Он призван гармонизировать национальную классификацию видов деятельности со Статистической классификацией видов экономической деятельности в Европейском союзе (NACE), передает logos-pres.md

Благодаря этому будет обеспечена общая единообразная классификация статистических единиц и видов экономической деятельности.

Приказ, который опубликован на сайте Национального бюро статистики, определяет порядок применения КЭДМ Ред. 2.1. Он включает содержание документа и характеристики, структуру и кодирование (22 раздела, 87 подразделов, 287 групп, 651 класс), перечень разделов и др.

Кроме того, ранее в Методических нормах по применению нового классификатора был описан процесс его интеграции в аналогичную международную систему классификации, порядок классификации смешанных видов деятельности. В нем предусмотрены специальные правила определения вида деятельности для отдельных разделов классификатора, раскрыты структура классификатора и применяемая система кодирования, порядок применения метода TOP-DOWN («сверху вниз») при определении основного вида деятельности предприятия и другие вопросы.