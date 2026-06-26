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meduza.io logomeduza
27 Июня 2026, 09:33
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Боксер Александр Усик объявил, что отказывается от своих чемпионских поясов

Украинский боксер Александр Усик решил отказаться от всех своих чемпионских поясов. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Боксер Александр Усик объявил, что отказывается от своих чемпионских поясов.
Боксер Александр Усик объявил, что отказывается от своих чемпионских поясов.

«Сегодня хорошая погода и хороший день, чтобы сказать, что я хочу освободить все пояса, которыми сейчас владею. Хочу сделать их вакантными, чтобы парни, которые стоят в очереди, могли за них боксировать», — заявил 39-летний боксер, передает meduza.io

При этом Усик подчеркнул, что не уходит из спорта, и у него еще будет «последний танец».

Александр Усик на сегодняшний день владеет чемпионскими поясами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Усик выиграл все свои 25 поединков на профессиональном ринге.

В последнем поединке 23 мая он техническим нокаутом в 11-м раунде победил нидерландского кикбоксера Рика Верховена и защитил чемпионский титул WBC.

Источник
meduza.io logomeduza
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