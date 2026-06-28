Директор Усика объяснил его отказ от чемпионских поясов: Дать шанс Джошуа.

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик решил отказаться почти от всех спортивных поясов, дав возможность своему другу Энтони Джошуа стать следующим победителем.

Украинец оставит себе только титул Ring Magazine, передает focus.ua

"Последний танец" Александра Усика, который он анонсировал как свой прощальный бой, может включать в себя выступление в Соединенных Штатах. Об этом изданию ESPN рассказал спортивный директор боксера Сергей Лапин.

По его словам, украинец всегда планировал завершить свою карьеру финальным поединком в США, где он хочет написать последнюю главу своей боксерской истории.

Решение об отказе от поясов WBA, WBC, IBF, WBO и IBO было принято с учетом будущего в супертяжелом весе, — сказал Лапин.

Спортивный директор чемпиона отметил, что Александр освободил титулы организаций, чтобы дать возможность британцу Энтони Джошуа объединить их.

Впрочем, Усик решил сохранить свой титул Ring Magazine, который в боксерских кругах рассматривается как линейный чемпионат для признанных объединенных чемпионов, возглавляющих отдельную весовую категорию. Звание линейного чемпиона получает боксер, победивший чемпиона с этим неформальным статусом, при этом официальные пояса в данном случае не имеют значения.