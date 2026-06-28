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focus.ua logofocus
28 Июня 2026, 10:14
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Директор Усика объяснил его отказ от чемпионских поясов: Дать шанс Джошуа

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик решил отказаться почти от всех спортивных поясов, дав возможность своему другу Энтони Джошуа стать следующим победителем.

Директор Усика объяснил его отказ от чемпионских поясов: Дать шанс Джошуа.
Директор Усика объяснил его отказ от чемпионских поясов: Дать шанс Джошуа.

Украинец оставит себе только титул Ring Magazine, передает focus.ua

"Последний танец" Александра Усика, который он анонсировал как свой прощальный бой, может включать в себя выступление в Соединенных Штатах. Об этом изданию ESPN рассказал спортивный директор боксера Сергей Лапин.

По его словам, украинец всегда планировал завершить свою карьеру финальным поединком в США, где он хочет написать последнюю главу своей боксерской истории.

Решение об отказе от поясов WBA, WBC, IBF, WBO и IBO было принято с учетом будущего в супертяжелом весе, — сказал Лапин.

Спортивный директор чемпиона отметил, что Александр освободил титулы организаций, чтобы дать возможность британцу Энтони Джошуа объединить их.

Впрочем, Усик решил сохранить свой титул Ring Magazine, который в боксерских кругах рассматривается как линейный чемпионат для признанных объединенных чемпионов, возглавляющих отдельную весовую категорию. Звание линейного чемпиона получает боксер, победивший чемпиона с этим неформальным статусом, при этом официальные пояса в данном случае не имеют значения.

Источник
focus.ua logofocus
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