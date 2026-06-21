Боксёр Александр Параскив завоевал бронзу на Кубке Мира в Китае.

Молдавский боксёр Александру Параскив завоевал бронзовую медаль на Кубке Мира, проходившем в Китае.

Это вторая бронзовая медаль, полученная спортсменом в турнирах мирового цикла в этом году, после той, что была выиграна в апреле на турнире в Бразилии, сообщает ipn.md

В весовой категории до 65 кг, Александру Параскив одержал три победы над соперниками из Австралии, Ирландии и Киргизии. Эти результаты обеспечили ему выход в полуфинал и новую медаль на международной арене.

По данным Национального олимпийского и спортивного комитета, Александр Параскив не смог выйти на ринг в полуфинале из-за травмы, полученной в четвертьфинале. Таким образом, боксер из Республики Молдова завершил соревнование с бронзовой медалью.