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media
17 Июня 2026, 23:18
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Экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру грозит до 20 лет тюрьмы

Бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру-младшему предъявлены обвинения в краже в особо крупном размере и мошенничестве с использованием чека.

Экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру грозит до 20 лет тюрьмы.
Экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру грозит до 20 лет тюрьмы.

Об этом сообщило издание ESPN со ссылкой на источники, передает media.az

«Согласно судебным документам штата Невада, боксеру инкриминируют два тяжких преступления: хищение и «намерение обмануть» с использованием недействительного чека при покупке часов стоимостью 200 тысяч долларов в Лас-Вегасе (США)», - говорится в публикации.

Отмечается, что спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы. По словам адвокатов потерпевшей стороны, магазин пытался урегулировать вопрос мирно, однако боксер перестал выходить на связь. На заседание в понедельник Ф. Мейвезер не явился - его интересы представлял адвокат.

Источник
media
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