Экс-чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру грозит до 20 лет тюрьмы.

Бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру-младшему предъявлены обвинения в краже в особо крупном размере и мошенничестве с использованием чека.

Об этом сообщило издание ESPN со ссылкой на источники, передает media.az

«Согласно судебным документам штата Невада, боксеру инкриминируют два тяжких преступления: хищение и «намерение обмануть» с использованием недействительного чека при покупке часов стоимостью 200 тысяч долларов в Лас-Вегасе (США)», - говорится в публикации.

Отмечается, что спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы. По словам адвокатов потерпевшей стороны, магазин пытался урегулировать вопрос мирно, однако боксер перестал выходить на связь. На заседание в понедельник Ф. Мейвезер не явился - его интересы представлял адвокат.