Лучшего арбитра Африки не пустили в США на ЧМ-2026.

Сомалийскому арбитру Омару Артану, которого Международная федерация футбола (ФИФА) включила в список 52 судей чемпионата мира 2026 года, отказали во въезде в США. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 9 июня. Решение об отказе арбитру во въезде, как уточняется, было принято в минувшие выходные, передает dw.com

"ФИФА не участвует в иммиграционных процедурах принимающей страны, включая вопросы выдачи виз; власти уведомили нас, что статус господина Артана в настоящее время пересмотрен не будет", - сказал Reuters представитель федерации.

Погранично-таможенная служба США в своем заявлении, не называя арбитра по имени, сообщила о прибытии в аэропорт Майами гражданина Сомали и об отказе ему во въезде, не уточнив конкретной причины этого решения.

Артан сосредоточен на будущих задачах своей карьеры

Сам арбитр заявил, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, он сохраняет позитивный настрой, а также сфокусирован на дальнейших задачах своей судейской карьеры. "Я хочу поблагодарить футбольную семью за слова поддержки, пожелать коллегам успехов на чемпионате мира и надеюсь вновь присоединиться к ним на будущих турнирах", - цитирует Артана Reuters.

В 2025 году Африканская конфедерация футбола (CAF) признала Омара Артана лучшим арбитром континента. Он стал первым сомалийским рефери, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира.