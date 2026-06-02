theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nv.ua logonv
2 Июня 2026, 22:33
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

ФИФА введет новое правило на ЧМ-2026

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что во время ЧМ-2026 футболистам будет запрещено покидать поле и подходить к тренерам в технической зоне, если вратарь получил травму.

ФИФА введет новое правило на ЧМ-2026.
ФИФА введет новое правило на ЧМ-2026.

По словам Коллины, так называемые «тактические тайм-ауты вратарей» в последние годы все чаще используются командами для передачи тренерских указаний или изменения динамики матча. Во время таких эпизодов голкипер садится на газон и вызывает медицинский персонал, а полевые игроки собираются возле технической зоны для короткого совещания с тренером, передает nv.ua со ссылкой на bbc.com

В ФИФА считают, что такая практика противоречит правилам игры. Поэтому во время мундиаля арбитры не будут позволять футболистам обеих команд покидать свои позиции и подходить к скамейкам запасных, пока вратарю оказывают помощь.

«Мы провели семинар с тренерами всех 48 команд и сообщили им, что судьи будут действовать на опережение. Они не позволят обеим командам идти к скамейкам запасных, когда вратарь лежит на земле из-за травмы.

Игроки не имеют права покидать игровое поле, чтобы провести что-то вроде тайм-аута со своими тренерами. Довольно странно, что на поле остаются только судья, физиотерапевт и вратарь. Все остальные игроки покидают поле, и это нехорошо", — заявил Коллина.

В то же время глава арбитров ФИФА отметил, что судьи не будут наказывать футболистов желтыми карточками или другими дисциплинарными санкциями, если те все же попытаются подойти к тренерскому штабу. Главной задачей арбитров будет предотвращение таких ситуаций.

Источник
nv.ua logonv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте