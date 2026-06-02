ФИФА введет новое правило на ЧМ-2026.

По словам Коллины, так называемые «тактические тайм-ауты вратарей» в последние годы все чаще используются командами для передачи тренерских указаний или изменения динамики матча. Во время таких эпизодов голкипер садится на газон и вызывает медицинский персонал, а полевые игроки собираются возле технической зоны для короткого совещания с тренером, передает nv.ua со ссылкой на bbc.com

В ФИФА считают, что такая практика противоречит правилам игры. Поэтому во время мундиаля арбитры не будут позволять футболистам обеих команд покидать свои позиции и подходить к скамейкам запасных, пока вратарю оказывают помощь.

«Мы провели семинар с тренерами всех 48 команд и сообщили им, что судьи будут действовать на опережение. Они не позволят обеим командам идти к скамейкам запасных, когда вратарь лежит на земле из-за травмы.

Игроки не имеют права покидать игровое поле, чтобы провести что-то вроде тайм-аута со своими тренерами. Довольно странно, что на поле остаются только судья, физиотерапевт и вратарь. Все остальные игроки покидают поле, и это нехорошо", — заявил Коллина.

В то же время глава арбитров ФИФА отметил, что судьи не будут наказывать футболистов желтыми карточками или другими дисциплинарными санкциями, если те все же попытаются подойти к тренерскому штабу. Главной задачей арбитров будет предотвращение таких ситуаций.