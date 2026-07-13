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tv8.md logotv8
13 Июля 2026, 07:27
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Анастасия Никита вернулась на борцовский ковёр после двухлетнего перерыва

Молдавская спортсменка Анастасия Никита успешно вернулась на ковер. Она одержала победу на турнире RAF Wrestling в Тбилиси (Грузия) спустя два года после последнего выступления на соревнованиях.

Коллаж: tv8.md
Коллаж: tv8.md

«Сегодня я снова выхожу на ковер после двух лет, в течение которых не боролась. Я с нетерпением жду этого момента, волнуюсь и готова к возвращению. Я много работала ради этого дня и не могу дождаться, чтобы показать красивую борьбу. Увидимся на ковре!» — написала спортсменка перед поединком, пишет tv8.md

На первом международном турнире Real American Freestyle (RAF) Никита одержала победу над представительницей Индии Сангитой Фогат.

Анастасия Никита — молдавская спортсменка, чемпионка Европы 2020 года в весовой категории до 59 кг, победительница Individual Wrestling World Cup 2020, который проводился вместо чемпионата мира, а также серебряный призер Олимпийских игр в Париже 2024 года.

По итогам парламентских выборов 28 сентября 2025 года Анастасия Никита была избрана депутатом по списку партии PAS. В январе 2026 года она официально объявила о сложении полномочий, чтобы посвятить себя семье и профессиональной спортивной карьере.

Источник
tv8.md logotv8
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