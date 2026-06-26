theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
26 Июня 2026, 16:16
21
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кобахидзе: Разница между ВВП Грузии и Молдовы за 5 лет выросла на $13,5 млрд

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что Молдове выдают кредиты, но даже они не помогают улучшить ее экономические показатели.

Кобахидзе: Разница между ВВП Грузии и Молдовы за 5 лет выросла на $13,5 млрд.
Кобахидзе: Разница между ВВП Грузии и Молдовы за 5 лет выросла на $13,5 млрд.

Он напомнил, что обе страны имеют статус кандидатов в ЕС, и власти Грузии традиционно сравнивают свои показатели с молдавскими, сообщает Financial One.

По словам грузинского премьера, расширение разницы в объемах экономик привело к тому, что расхождение между государственными бюджетами двух стран достигло примерно $3,5 млрд. Эта оценка прозвучала в ходе его выступления в парламенте, где он представлял отчет о выполнении правительственной программы за прошлый год.

Кобахидзе подчеркнул, что Молдова получает кредитную поддержку со стороны ЕС, однако эта финансовая помощь не способна существенно изменить ситуацию в молдавской экономике

"Мы обычно сравниваем нашу экономику с экономикой Молдовы, которая также является страной - кандидатом в ЕС. Хочу сказать, что за эти пять лет разница между экономиками Грузии и Молдовы выросла на $13,5 млрд. Это означает, что разница между нашими бюджетами непосредственно выросла примерно на $3,5 млрд", - сказал Кобахидзе.

Он также отметил, что Грузия продолжает демонстрировать устойчивый рост, тогда как Молдова, несмотря на кредитные программы, сталкивается с ограниченными возможностями для ускорения развития.

По словам грузинского премьера, экономика Грузии в 2025 году увеличилась на 7,5%, что в денежном выражении составило $3,9 млрд. Он заявил, что такой рост позволил стране впервые превысить отметку в 100 млрд лари. Общий объем экономики достиг 104,6 млрд лари, что эквивалентно примерно $39,6 млрд. Этот результат стал важной вехой для Грузии и укрепил ее позиции среди стран региона, продемонстрировав устойчивость ключевых отраслей и способность экономики адаптироваться к внешним вызовам.

Инвесторы внимательно отслеживают динамику грузинской экономики, поскольку высокая скорость роста обычно повышает интерес к национальным активам. Увеличение ВВП на 7,5% при объеме 104,6 млрд лари может поддержать спрос на облигации страны и укрепить ожидания по курсу лари. Разрыв в $13,5 млрд между Грузией и Молдовой также показывает, какие экономики региона демонстрируют более уверенные темпы развития. Для рынка это сигнал о снижении рисков по грузинским инструментам, поскольку расширение бюджета на такие объемы облегчает обслуживание долга и поддержку социальных обязательств. Инвесторы ориентируются на факты: рост на $3,9 млрд и достижение уровня в $39,6 млрд подтверждают позитивную динамику и могут усилить долгосрочный интерес к рынку.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте