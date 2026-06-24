В США создадут два полигона, имитирующих условия боев в Украине.

В США создадут два полигона с имитацией боев в Украине для тестирования систем РЭБ, БПЛА и средств противодействия им, заявил министр армии Дрисколл. Он также заявил о возможности более масштабных испытаний за пределами страны.

«Там можно будет создать условия для ведения радиоэлектронной борьбы и имитации боевых действий, а также организовать совместную работу производителей беспилотников и разработчиков средств противодействия им. Мы также хотим, чтобы солдаты могли посещать эти полигоны, чтобы они могли совершенствовать свои навыки и работать рука об руку с разработчиками», — приводит его слова CBS News

Дрисколл добавил, что армия рассматривает возможность использования глобального полигона за пределами США для проведения «гораздо более масштабных испытаний», в том числе с использованием гиперзвуковых технологий.

Министр отказался отвечать на вопрос о местонахождении полигонов, пока не будет достигнут прогресс в их обустройстве.

CBS News со ссылкой на собственные наблюдения уточняет, что тренировки американской армии по противодействию дронам в апреле не включали в себя использование систем РЭБ, так как власти США ограничивают возможности их применения на территории страны.