Депутаты от PAS сфотографировались с лидерами «Грузинской мечты» на встрече в Тбилиси.

Спустя 3 месяца после того, как Гросу отказался от приглашения в Грузию и раскритиковал «Грузинскую мечту», два депутата от PAS приняли участие во встрече в Тбилиси. Они попали на фото вместе с грузинскими официальными лицами.

Речь идет о депутатах от PAS Ларисе Новак и Веронике Харбуз-Бричаг, которые вошли в состав делегации парламента Республики Молдова на очередную сессию Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. В делегацию также вошли депутат от социалистов Петр Бурдужа и депутат от партии MAN Ольга Урсу, сообщает ziua.md

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, в том числе самими депутатами от PAS, молдавские парламентарии изображены вместе с представителями правящей партии «Грузинская мечта», включая председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили. Снимки были сделаны в одной из известных виноделен в центре Грузии, где проходила часть официальной программы встречи.

Участие депутатов от PAS контрастирует с позицией, высказанной в апреле председателем парламента и лидером партии Игорем Гросу. Тогда он критиковал визит в Грузию группы депутатов от оппозиции и заявил, что сам отказался от приглашения, мотивируя это тем, что руководство Грузии делало «неуважительные заявления» в адрес Молдовы.

«Мы получили приглашение. Мы не можем его принять от страны, где парламент, его руководство и премьер-министр делали крайне неуважительные заявления в адрес Республики Молдова и её народа. Мы решили не отвечать на это приглашение», — заявлял Гросу в апреле.

Несмотря на это, депутаты от PAS оценили участие во встрече как полезное для Молдовы.

Лариса Новак написала, что подобные площадки важны для обмена опытом, продвижения интересов страны и поиска решений для развития государственных услуг и инвестиций.

Вероника Харбуз-Бричаг добавила, что такие мероприятия помогают выстраивать связи и сотрудничество между странами, сравнив это с «организацией общего дела, где важны отношения и единство», которые в будущем могут принести пользу государству.