theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
31 Мая 2026, 09:12
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

"Пари Сен-Жермен" вновь стал победителем Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" одолел в финале Лиги чемпионов лондонский "Арсенал". Основное время и экстра-таймы завершились вничью. Исход матча определила серия пенальти со счетом 4:3 в пользу ПСЖ.

&#34;Пари Сен-Жермен&#34; вновь стал победителем Лиги чемпионов.
"Пари Сен-Жермен" вновь стал победителем Лиги чемпионов.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) вновь стал обладателем трофея главного европейского клубного турнира, одолев в серии послематчевых пенальти действующего чемпиона английской Премьер-лиги - лондонский "Арсенал". Финал сезона-2025/26 прошел в Будапеште на "Пушкаш Арене", передает dw.com

Исход матча определила серия пенальти

Основное время матча и экстра-таймы завершились вничью. Уже на 6-й минуте гол в ворота парижан забил немец Кай Хаверц (Kai Havertz). ПСЖ отыгрался только в середине второго тайма - пенальти реализовал действующий обладатель "Золотого мяча" француз Усман Дембеле. Исход матча определила серия пенальти.

Счет по пенальти - 4:3 в пользу ПСЖ. "Арсенал" проиграл из-за промаха решающего удара серии пенальти в исполнении бразильского защитника клуба Габриэля Магальяйнса.

В составе ПСЖ - игроки из РФ, Украины, Грузии

ПСЖ становится победителем Лиги чемпионов во втором сезоне подряд. Ранее такое удавалось только мадридскому "Реалу".

В составе французского клуба обладателями трофея стали россиянин Матвей Сафонов, украинец Илья Забарный и грузин Хвича Кварацхелия.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте