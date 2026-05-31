"Пари Сен-Жермен" вновь стал победителем Лиги чемпионов.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) вновь стал обладателем трофея главного европейского клубного турнира, одолев в серии послематчевых пенальти действующего чемпиона английской Премьер-лиги - лондонский "Арсенал". Финал сезона-2025/26 прошел в Будапеште на "Пушкаш Арене", передает dw.com

Исход матча определила серия пенальти

Основное время матча и экстра-таймы завершились вничью. Уже на 6-й минуте гол в ворота парижан забил немец Кай Хаверц (Kai Havertz). ПСЖ отыгрался только в середине второго тайма - пенальти реализовал действующий обладатель "Золотого мяча" француз Усман Дембеле. Исход матча определила серия пенальти.

Счет по пенальти - 4:3 в пользу ПСЖ. "Арсенал" проиграл из-за промаха решающего удара серии пенальти в исполнении бразильского защитника клуба Габриэля Магальяйнса.

В составе ПСЖ - игроки из РФ, Украины, Грузии

ПСЖ становится победителем Лиги чемпионов во втором сезоне подряд. Ранее такое удавалось только мадридскому "Реалу".

В составе французского клуба обладателями трофея стали россиянин Матвей Сафонов, украинец Илья Забарный и грузин Хвича Кварацхелия.