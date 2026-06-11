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11 Июня 2026, 16:36
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Американец побил 14-летний мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами

Американский бегун Джа'Кобе Тарп установил новый мировой рекорд на дистанции 110 м с барьерами.

Американец побил 14-летний мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами.
Американец побил 14-летний мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами.

В предварительном забеге на чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в Юджине (штат Орегон) 20-летний Тарп показал результат 12,75 секунды.

Предыдущий рекорд (12,80) принадлежал американцу Арису Мерритту, он был установлен в сентябре 2012 года.

Тарп является победителем молодежного чемпионата мира 2024 года на дистанции 110 м с барьерами.

Источник
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