Американец побил 14-летний мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами.

В предварительном забеге на чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в Юджине (штат Орегон) 20-летний Тарп показал результат 12,75 секунды.

Предыдущий рекорд (12,80) принадлежал американцу Арису Мерритту, он был установлен в сентябре 2012 года.

Тарп является победителем молодежного чемпионата мира 2024 года на дистанции 110 м с барьерами.